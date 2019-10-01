В Симферополе и Севастополе 2 октября частично отключат свет

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-01T19:17:54+03:00

Электроток пропадет на целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00 часов

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2 октября, в среду, в Симферополе и Севастополе произойдет локальное отключение света.

Различными электрическими приборами - утюгами, фенами и микроволновками, нельзя будет пользоваться с восьми утра до пяти вечера.

В ГУП «Крымэнерго» и ООО «Севастопольэнерго» говорят, что временные неудобства горожанам придется терпеть из-за ремонтных работ.

Где в Симферополе не будет электричества:

улица Эсма Уланова, 1;

улица Озимая, 2-42(чет), 1-19(нечет);

улица Пахотная, 1а;

улица Водоемная, 20

Где в Севастополе не будет электричества:

улица Генерала Петрова, 7,15(АО «Севастополь Телеком),17;

улица Щербака, (котельная).

ИСТОЧНИК KP.RU