В Симферополе и Севастополе 2 октября частично отключат свет
2 октября, в среду, в Симферополе и Севастополе произойдет локальное отключение света.
Различными электрическими приборами - утюгами, фенами и микроволновками, нельзя будет пользоваться с восьми утра до пяти вечера.
В ГУП «Крымэнерго» и ООО «Севастопольэнерго» говорят, что временные неудобства горожанам придется терпеть из-за ремонтных работ.
Где в Симферополе не будет электричества:
улица Эсма Уланова, 1;
улица Озимая, 2-42(чет), 1-19(нечет);
улица Пахотная, 1а;
улица Водоемная, 20
Где в Севастополе не будет электричества:
улица Генерала Петрова, 7,15(АО «Севастополь Телеком),17;
улица Щербака, (котельная).
ИСТОЧНИК KP.RU