В Симферополе на стихийных рынках изъяли свыше 30 килограммов продуктов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-02T10:58:31+03:00

Овощи и другие продукты питания нужно продавать в специально отведенных местах. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В столице Крыма регулярно проходят рейды по незаконной торговле, в которых принимают участие сотрудники мэрии, ветеринары и полиции.

- В ходе этих мероприятий у нарушителей изъяли 15 килограммов рыбы и 21 - молочной продукции, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя, приводя данные за период с 21 по 27 сентября.

На нарушителей закона составили 68 протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции.

Всего же в сентябре к ответственности за стихийную торговлю в Симферополе привлечено 1310 человек. Общая сумма штрафов для продавцов яблок, помидор и творога составила свыше 1, 5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU