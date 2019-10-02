В Симферополе на стихийных рынках изъяли свыше 30 килограммов продуктов
В столице Крыма регулярно проходят рейды по незаконной торговле, в которых принимают участие сотрудники мэрии, ветеринары и полиции.
- В ходе этих мероприятий у нарушителей изъяли 15 килограммов рыбы и 21 - молочной продукции, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя, приводя данные за период с 21 по 27 сентября.
На нарушителей закона составили 68 протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции.
Всего же в сентябре к ответственности за стихийную торговлю в Симферополе привлечено 1310 человек. Общая сумма штрафов для продавцов яблок, помидор и творога составила свыше 1, 5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU