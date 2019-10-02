2019-10-02T10:58:31+03:00
Общество

В Симферополе на стихийных рынках изъяли свыше 30 килограммов продуктов

Чиновники борются с незаконной торговлей
Галина КОВАЛЕНКО
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Овощи и другие продукты питания нужно продавать в специально отведенных местах.Овощи и другие продукты питания нужно продавать в специально отведенных местах.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В столице Крыма регулярно проходят рейды по незаконной торговле, в которых принимают участие сотрудники мэрии, ветеринары и полиции.

- В ходе этих мероприятий у нарушителей изъяли 15 килограммов рыбы и 21 - молочной продукции, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя, приводя данные за период с 21 по 27 сентября.

На нарушителей закона составили 68 протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции.

Всего же в сентябре к ответственности за стихийную торговлю в Симферополе привлечено 1310 человек. Общая сумма штрафов для продавцов яблок, помидор и творога составила свыше 1, 5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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