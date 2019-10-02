На Тавриде камеры наблюдения за скоростью перенастроят с 90 на 60 километров в час

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-02T11:32:39+03:00

Это вынужденная мера, потому что больше всего аварий происходит из-за лихачей

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Камеры, которые следят за соблюдением скоростным режимом на Тавриде «отрегулируют» на 60 км в час. Раньше эти комплексы были настроены на скорость автотранспорта 90 км в час и находились вне населенных пунктов.

- Всего за январь по сентябрь этого года сотрудниками ГИБДД на трассе «Таврида» зафиксировано 130 ДТП при которых погибло 32 человека, - Крымское информационное агентство цитирует Дмитрия Леонтьева, начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым.

190 водителей и пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Главная причина дорожно-транспортных происшествий - это лихачество за рулем. Поэтому и приняли решение на отдельных участках, где чаще всего случаются аварии поставить знаки, ограничивающие скорость 60 км в час, соответственно и комплексы теперь будут работать на этот скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU