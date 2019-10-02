На Крымском мосту и Тавриде станет лучше мобильная связь и интернет

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-02T12:20:07+03:00

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Все проезжающие по Крымскому мосту и трассе Таврида смогут без затруднений использовать мобильные телефоны.

- С 1 октября, жители и гости полуострова могут воспользоваться устойчивой мобильной связью на Крымском мосту, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. – Теперь мост через Керченский пролив практически на 100 процентов покрыт устойчивой голосовой мобильной связью и интернетом 3G.

Так же 12 новых базовых станций планируется построить на трассе Таврида.

- На автодороге "Симферополь - Форос" появится 17 базовых станций, - рассказали КП- Крым в Мининформе РК.

Для обслуживания железнодорожного маршрута «Керчь-Джанкой» также установят новое оборудование, обеспечивающее мобильную связь.

ИСТОЧНИК KP.RU