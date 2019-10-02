В Крыму появятся 6 онкологических центров

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-02T18:17:37+03:00

Медучреждения планируют создать до 2024 года

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В Республике Крым идет реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которого появится 6 онкологических центров.

- Будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году на базе ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», город Феодосия, и далее определены и созданы центры еще в пяти регионах Республики Крым, - написано в паспорте регионального проекта.

Новые медучреждения позволят проводить более масштабную диагностику населения республики, что даст возможность выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

Ведь общеизвестно, что чем раньше начато лечение злокачественных новообразований, тем больше шансов на успешное выздоровление заболевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU