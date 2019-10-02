2019-10-02T16:41:24+03:00
Общество

Мелкота шкодная: Видео обезьянки-воришки умилило пользователей соцсети

Клептоманка обирает туристов в Крыму [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Шалунишка "ворует" у посетителей зоопарка мелкие вещи. Фото: кадр видеоШалунишка "ворует" у посетителей зоопарка мелкие вещи. Фото: кадр видео
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В сетчатом вольере скачет небольшая обезьянка-капуцин, которая стащила очки у пожилой женщины. Свой трофей она вертит в лапках, пробует на вкус.

В Крыму туристов обирает обезьянка-клептоманка.Видео: Виталий Хомутов/Парк львов "Тайган" - изюминка Крыма!/VK

- Украла очки и ломает, - громко переговариваются люди, собравшиеся у вольера с приматами. - Ксюша, отойди! Она сейчас и у тебя что-нибудь украдет. Аккуратнее, а то стащит с головы все, что угодно.

Но вот совместным усилиями очки все-таки удалось вернуть хозяйке, которая явно растеряна от обезьяньей выходки.

В соцсети ролик с хвостатой клептоманкой вызвал у пользователей умиление:

- Такая милашка. Маленькая проказница. Очень милый капуцинчик! Ну подумаешь, воришка! Мелкота шкодная, ловкая, быстрая!

Напоминаем, что КП-Крым уже писала о другой обитательнице крымского парка львов «Тайган» - орангутане Дане, которая в зоопарке на особом счету: ей даже поют колыбельную на ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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