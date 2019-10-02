2019-10-02T19:22:40+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в Ялте

Сгорело кафе на Массандровском пляже [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Дым было видно издалека. Фото: Екатерина Шумейко/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKДым было видно издалека. Фото: Екатерина Шумейко/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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На Южном берегу Крыма, в Ялте произошел пожар: огромные клубы дыма можно было наблюдать практически с любой точки городской набережной.

В Ялте пожар на Массандровском пляже .Видео: Сергей Власов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Правда туристы и горожане не могли сразу понять, что и где горит. Оказалось, что полыхают летние кафе на Массандровском пляже.

Вскоре появилось и видео ЧП.

- Всех интересовало, что же горит на Массандровском пляже в Ялте? - такой комментарий сопровождает короткий видеоролик. - Сгорело полностью кафе при входе на пляж.

Огонь сильно повредил строения. Фото: Андрей Вишницкий/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Огонь сильно повредил строения. Фото: Андрей Вишницкий/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Не заставил себя ждать и уточняющий комментарий: - Сгорели две кафешки. Одна полностью, вторая частично.

Автор свои слова подтвердил фотографиями пожарища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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