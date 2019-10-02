Появилось видео пожара в Ялте
На Южном берегу Крыма, в Ялте произошел пожар: огромные клубы дыма можно было наблюдать практически с любой точки городской набережной.
В Ялте пожар на Массандровском пляже .Видео: Сергей Власов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Правда туристы и горожане не могли сразу понять, что и где горит. Оказалось, что полыхают летние кафе на Массандровском пляже.
Вскоре появилось и видео ЧП.
- Всех интересовало, что же горит на Массандровском пляже в Ялте? - такой комментарий сопровождает короткий видеоролик. - Сгорело полностью кафе при входе на пляж.
Огонь сильно повредил строения. Фото: Андрей Вишницкий/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Не заставил себя ждать и уточняющий комментарий: - Сгорели две кафешки. Одна полностью, вторая частично.
Автор свои слова подтвердил фотографиями пожарища.
ИСТОЧНИК KP.RU