2019-10-02T19:56:09+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 3 октября частично отключат свет

Электричество пропадет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день. Фото: архив "КП"Света не будет целый день. Фото: архив "КП"
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2 октября, в двух самых крупных городах Крымского полуострова – Симферополе и Севастополе частично отключат электричество. Временные перебои со светом возникнут, потому что сотрудники ГУП «Крымэнерго» и ООО «ООО «Севастопольэнерго» будут ремонтировать трансформаторные подстанции и другое оборудование.

Электричество пропадет с восьми утра до пяти вечера.

Где в Симферополе не будет света:

улица Луговая, 52-140 (чет), 127-199 (нечет);

улица Хачатряна, 1-46, 48-58 (чет);

улица Дальняя, 1-8, 10-24 (чет);

улица Камчатская, 2-12а(чет), 1-9(нечет);

улица Кременчугская, 19/2;

улица П. Осипенко, 1-25а;

улица Пригородная, 17/19

Где в Севастополе не будет света:

улица Николая Музыки, 50,52-А,52-54,58-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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