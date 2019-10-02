В Симферополе и Севастополе 3 октября частично отключат свет
2 октября, в двух самых крупных городах Крымского полуострова – Симферополе и Севастополе частично отключат электричество. Временные перебои со светом возникнут, потому что сотрудники ГУП «Крымэнерго» и ООО «ООО «Севастопольэнерго» будут ремонтировать трансформаторные подстанции и другое оборудование.
Электричество пропадет с восьми утра до пяти вечера.
Где в Симферополе не будет света:
улица Луговая, 52-140 (чет), 127-199 (нечет);
улица Хачатряна, 1-46, 48-58 (чет);
улица Дальняя, 1-8, 10-24 (чет);
улица Камчатская, 2-12а(чет), 1-9(нечет);
улица Кременчугская, 19/2;
улица П. Осипенко, 1-25а;
улица Пригородная, 17/19
Где в Севастополе не будет света:
улица Николая Музыки, 50,52-А,52-54,58-68.
ИСТОЧНИК KP.RU