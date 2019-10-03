2019-10-03T09:40:32+03:00
Происшествия

«В поисках лучших условий жизни»: В Крыму на границе поймали нарушителя из Украины

Мужчина пытался попасть на полуостров в обход пункта пропуска
Галина КОВАЛЕНКО
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Нарушитель хотел пересечь границу в обход пункта пропуска.Нарушитель хотел пересечь границу в обход пункта пропуска.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму пограничники задержали 54-летнего гражданина Украины. Мужчина совершил неудачную попытку пересечь российскую границу в обход пункта пропуска.

Уроженца Кривого Рога пограничники задержали в трех километрах от пункта пропуска «Перекоп», в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом.

- В ходе опроса мужчина пояснил, что следовал из Украины в Россию в «поисках лучших условий жизни», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Но у гостя из незалежной не было при себе нужных документов для пересечения границы России.

Пограничники против задержанного возбудили уголовное дело за пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда из Российской Федерации.

По ч.1 ст. 322 УК РФ ему грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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