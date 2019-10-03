Глава администрации Алушты ушла в отставку
В Алуште сложила полномочия глава администрации Галина Огнева. Она рассказала, что такое решение носило исключительно добровольный характер.
Огнева руководила администрацией с 17 февраля 2017 года.
- Мне не стыдно смотреть в глаза алуштинцам и гостям нашего города за командную работу, которая была проделана за более чем двухлетний срок. Успешно реализовано ряд важных социальных проектов: утверждены «Генеральный план» и «Концепция развития прибрежных территорий», началось и продолжается благоустройство придомовых территорий, - отметила она.
Кроме этого, Огнева напомнила, что в селах установлены ФАПы и модульная амбулатория.
Также экс-глава не исключает того, что примет участие в конкурсе на должность главы администрации Алушты.
Напомним, недавно сложила полномочия и руководитель Симферополя Наталья Маленко.
ИСТОЧНИК KP.RU