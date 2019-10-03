2019-10-03T09:51:57+03:00
Общество

Глава администрации Алушты ушла в отставку

Галина Огнева руководила городом с 2017 года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Галина Огнева. Фото: FacebookГалина Огнева. Фото: Facebook
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В Алуште сложила полномочия глава администрации Галина Огнева. Она рассказала, что такое решение носило исключительно добровольный характер.

Огнева руководила администрацией с 17 февраля 2017 года.

- Мне не стыдно смотреть в глаза алуштинцам и гостям нашего города за командную работу, которая была проделана за более чем двухлетний срок. Успешно реализовано ряд важных социальных проектов: утверждены «Генеральный план» и «Концепция развития прибрежных территорий», началось и продолжается благоустройство придомовых территорий, - отметила она.

Кроме этого, Огнева напомнила, что в селах установлены ФАПы и модульная амбулатория.

Также экс-глава не исключает того, что примет участие в конкурсе на должность главы администрации Алушты.

Напомним, недавно сложила полномочия и руководитель Симферополя Наталья Маленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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