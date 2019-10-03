В Бахчисарае легковушка врезалась в дерево: Пострадал один человек

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-03T10:27:12+03:00

Водитель не справился с управлением

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Ночью 3 октября в Бахчисарае произошла авария. Там легковой автомобиль марки Chevrolet столкнулся с деревом.

Как сообщили «КП-Крым» в УГИБДД МВД по Крыму, водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в препятствие – в дерево.

В результате аварии мужчина получил травмы.

- Машина ехала по дороге Симферополь – Бахчисарай из Севастополя в Симферополь. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в Крыму пьяная девушка села за руль и в попытках уйти от сотрудников полиции, перевернула машину.

Оказалось, что у нее не было водительских прав. Ей грозит арест и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU