В Бахчисарае легковушка врезалась в дерево: Пострадал один человек
Ночью 3 октября в Бахчисарае произошла авария. Там легковой автомобиль марки Chevrolet столкнулся с деревом.
Как сообщили «КП-Крым» в УГИБДД МВД по Крыму, водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в препятствие – в дерево.
В результате аварии мужчина получил травмы.
- Машина ехала по дороге Симферополь – Бахчисарай из Севастополя в Симферополь. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, - уточнили в ведомстве.
Напомним, в Крыму пьяная девушка села за руль и в попытках уйти от сотрудников полиции, перевернула машину.
Оказалось, что у нее не было водительских прав. Ей грозит арест и штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU