На объездной дороге в Симферополе перевернулся микроавтобус

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-03T10:43:19+03:00

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В среду, 2 октября, на объездной дороге в Симферополе, в районе Маршала Жукова, произошла авария. Там перевернулся микроавтобус.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель пытался перестроиться, но ему помешал это сделать другой автомобиль.

Из-за этого он резко повернул влево, машина не выдержала и перевернулась.

- Помимо него, «Шкода» перелетела через бордюр и еще машина слева на встречной полосе стояла, - рассказали пользователи соцсети.

Информации о пострадавших нет, но в комментариях жители написали, что все остались живы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Бахчисарае водитель не справился с управлением и врезался в дерево. На место выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU