На объездной дороге в Симферополе перевернулся микроавтобус
В среду, 2 октября, на объездной дороге в Симферополе, в районе Маршала Жукова, произошла авария. Там перевернулся микроавтобус.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель пытался перестроиться, но ему помешал это сделать другой автомобиль.
Из-за этого он резко повернул влево, машина не выдержала и перевернулась.
- Помимо него, «Шкода» перелетела через бордюр и еще машина слева на встречной полосе стояла, - рассказали пользователи соцсети.
Информации о пострадавших нет, но в комментариях жители написали, что все остались живы.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ИСТОЧНИК KP.RU