У Симферополя появится новый город-побратим
От властей Калининграда поступило предложение заключить соглашение о побратимстве с Симферополем.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что после назначения главы администрации крымской столицы, он будет поддерживать данную идею.
- Думаю, это будет очень положительный опыт для крымской столицы, - отметил Константинов, пишет «РИА Крым».
Напомним, в июне 2019 года Госсовет республики и Калининградская областная дума подписали соглашение о сотрудничестве.
Напомним, в августе Ялта и Грозный стали городами-побратимами. Тогда глава администрации Алексей Челпанов крымского города рассказал, что будет развиваться товарооборот, который выгоден двум городам. Также планируется совместно решать вопросы экологии, туризма, строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU