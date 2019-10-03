У Симферополя появится новый город-побратим

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-03T14:09:44+03:00

Ранее подписали еще одно соглашение о сотрудничестве Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

От властей Калининграда поступило предложение заключить соглашение о побратимстве с Симферополем.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что после назначения главы администрации крымской столицы, он будет поддерживать данную идею.

- Думаю, это будет очень положительный опыт для крымской столицы, - отметил Константинов, пишет «РИА Крым».

Напомним, в июне 2019 года Госсовет республики и Калининградская областная дума подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, в августе Ялта и Грозный стали городами-побратимами. Тогда глава администрации Алексей Челпанов крымского города рассказал, что будет развиваться товарооборот, который выгоден двум городам. Также планируется совместно решать вопросы экологии, туризма, строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU