Глава Ялты Алексей Челпанов сложил свои полномочия
В четверг, 3 октября, горсовет Ялты принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова. "За" проголосовали 24 депутата.
В свою очередь Челпанов рассказал, что переходит работать в Совмин Крыма.
- Возвращаюсь в Совет министров Крыма и продолжу работать уже в другой должности, - отметил экс-глава.
Как сообщили "КП-Крым" в источнике, на данный момент известно, что он будет помощником главы Крыма Сергея Аксенова.
Участвовать в конкурсе на должность главы города Челпанов не будет.
Ранее подала в отставку глава администрации города Алушты Галина Огнева. А вот она собирается снова побороться за кресло руководителя администрации курортного города.
ИСТОЧНИК KP.RU