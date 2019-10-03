2019-10-03T13:55:35+03:00
Политика

Глава Ялты Алексей Челпанов сложил свои полномочия

Он переходит работать в Совмин
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Экс-глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Фото: ВконтактеЭкс-глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Фото: Вконтакте
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В четверг, 3 октября, горсовет Ялты принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова. "За" проголосовали 24 депутата.

В свою очередь Челпанов рассказал, что переходит работать в Совмин Крыма.

- Возвращаюсь в Совет министров Крыма и продолжу работать уже в другой должности, - отметил экс-глава.

Как сообщили "КП-Крым" в источнике, на данный момент известно, что он будет помощником главы Крыма Сергея Аксенова.

Участвовать в конкурсе на должность главы города Челпанов не будет.

Ранее подала в отставку глава администрации города Алушты Галина Огнева. А вот она собирается снова побороться за кресло руководителя администрации курортного города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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