Глава Ялты Алексей Челпанов сложил свои полномочия

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-03T13:55:35+03:00

Он переходит работать в Совмин

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 октября, горсовет Ялты принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова. "За" проголосовали 24 депутата.

В свою очередь Челпанов рассказал, что переходит работать в Совмин Крыма.

- Возвращаюсь в Совет министров Крыма и продолжу работать уже в другой должности, - отметил экс-глава.

Как сообщили "КП-Крым" в источнике, на данный момент известно, что он будет помощником главы Крыма Сергея Аксенова.

Участвовать в конкурсе на должность главы города Челпанов не будет.

Ранее подала в отставку глава администрации города Алушты Галина Огнева. А вот она собирается снова побороться за кресло руководителя администрации курортного города.

ИСТОЧНИК KP.RU