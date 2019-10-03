2019-10-03T18:39:43+03:00
Общество

В Симферополе 4 октября частично отключат свет на 16 улицах

Электричество пропадет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет с 8.00 до 17.00. Фото: архив "КП"Света не будет с 8.00 до 17.00. Фото: архив "КП"
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4 октября, в четверг, в столице Республики Крым произойдет довольно масштабное отключение электрической энергии. Без света с восьми утра до пяти вечера останутся здания на 13 улицах и 3 переулках.

Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» сообщают, что производят ремонтные работы, поэтому и вынуждены обесточивать городские улицы.

Где в Симферополе отключат свет:

ул. Футболистов, 10-20 (чет), 15, 26-62 (чет), 29-33 (нечет), 53, 67, 69, 73, 87-103 (нечет);

пер. Холмистый, 2-6 (чет);

ул. Крылова, 56, 61, 63а;

ул. Училищная, 38-42 (чет);

ул. Генерала Яременко, 1-23;

пер. Козлова, 4;

ул. Войкова, 2а, 3, 5, 14а;

ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;

ул. Лихого, 1- 7(нечет);

ул. Севастопольская, 31, 66;

ул. Парковая, 2, 1-7 (нечет);

пер. Парковый, 1-4;

ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51 (нечет);

ул. Бульварная, 2-4/5(чет), 1/66;

ул. Батурина, 2-14(чет),1-11(нечет);

ул. Поповкина, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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