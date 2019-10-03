В Симферополе 4 октября частично отключат свет на 16 улицах
4 октября, в четверг, в столице Республики Крым произойдет довольно масштабное отключение электрической энергии. Без света с восьми утра до пяти вечера останутся здания на 13 улицах и 3 переулках.
Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» сообщают, что производят ремонтные работы, поэтому и вынуждены обесточивать городские улицы.
Где в Симферополе отключат свет:
ул. Футболистов, 10-20 (чет), 15, 26-62 (чет), 29-33 (нечет), 53, 67, 69, 73, 87-103 (нечет);
пер. Холмистый, 2-6 (чет);
ул. Крылова, 56, 61, 63а;
ул. Училищная, 38-42 (чет);
ул. Генерала Яременко, 1-23;
пер. Козлова, 4;
ул. Войкова, 2а, 3, 5, 14а;
ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;
ул. Лихого, 1- 7(нечет);
ул. Севастопольская, 31, 66;
ул. Парковая, 2, 1-7 (нечет);
пер. Парковый, 1-4;
ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51 (нечет);
ул. Бульварная, 2-4/5(чет), 1/66;
ул. Батурина, 2-14(чет),1-11(нечет);
ул. Поповкина, 3.
ИСТОЧНИК KP.RU