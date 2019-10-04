2019-10-04T09:45:46+03:00
Общество

В Севастополь возвращается сторожевой корабль «Пытливый»

Моряки-черноморцы выполняли задачи в Средиземном море
Галина КОВАЛЕНКО
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Сторожевой корабль «Пытливый». Фото: отдел информационного обеспеченияСторожевой корабль «Пытливый». Фото: отдел информационного обеспечения
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В Севастополь из дальней морской зоны возвращается сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Военный корабль сейчас проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

- Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

В дальней морской зоне моряки-черноморцы проводили учения, в том числе по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок.

Ожидается, что на базу, в Севастополь «Пытливый» прибудет в субботу, 5 октября, где его ждет торжественная встреча.

Экипаж сторожевого корабля – около 200 моряков и офицеров. На борту военного судна есть два торпедных аппарата ЧТА-53-1135 и столько же реактивных бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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