В Севастополь возвращается сторожевой корабль «Пытливый»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-04T09:45:46+03:00

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В Севастополь из дальней морской зоны возвращается сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Военный корабль сейчас проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

- Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

В дальней морской зоне моряки-черноморцы проводили учения, в том числе по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок.

Ожидается, что на базу, в Севастополь «Пытливый» прибудет в субботу, 5 октября, где его ждет торжественная встреча.

Экипаж сторожевого корабля – около 200 моряков и офицеров. На борту военного судна есть два торпедных аппарата ЧТА-53-1135 и столько же реактивных бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2».

ИСТОЧНИК KP.RU