В Севастополь возвращается сторожевой корабль «Пытливый»
В Севастополь из дальней морской зоны возвращается сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Военный корабль сейчас проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.
- Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
В дальней морской зоне моряки-черноморцы проводили учения, в том числе по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок.
Ожидается, что на базу, в Севастополь «Пытливый» прибудет в субботу, 5 октября, где его ждет торжественная встреча.
Экипаж сторожевого корабля – около 200 моряков и офицеров. На борту военного судна есть два торпедных аппарата ЧТА-53-1135 и столько же реактивных бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2».
ИСТОЧНИК KP.RU