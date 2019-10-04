Обелиск Славы в Керчи обновят за 10 миллионов рублей
В Керчи восстановят Обелиск Славы на горе Митридат. На это из республиканского бюджета выделят 10,6 миллиона рублей.
Сейчас подрядчика ищут на сайте госзакупок. Заказчик – дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.
Начало работ стартует в тот день, когда с исполнителем заключат контракт, а окончание – 30 апреля 2020 года.
- В период проведения работ необходимо провести реставрацию, ремонт мощения Обелиска Славы, декора и ступеней в основании, - указано в документации.
Напомним, Митридатские лестницы в Керчи отреставрируют за 650 миллионов рублей. По условиям контракта все работы должны быть завершены до 1 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU