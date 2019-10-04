В Севастополе удалось вернуть газ в дома горожан после аварии
После аварии удалось полностью восстановить газоснабжение в центре города. Авария произошла из-за строительных работ – рабочие зацепили подземную трубу.
Из-за этого без газа остались больше 20 улиц – около 162 многоквартирных домов.
- Восстановлением занимались сотрудники управляющей компании совместно с «Севастопольгазом», - рассказали в пресс-службе правительства города.
После аварии врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пригрозил подрядчику штрафными санкциями, а чиновнику, который курирует этот объект, проверку.
ВАЖНО
Телефон аварийной службы «Севастопольгаз» - 104.
ИСТОЧНИК KP.RU