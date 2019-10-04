2019-10-04T11:59:15+03:00
Общество

В Севастополе удалось вернуть газ в дома горожан после аварии

Повреждение трубы произошло 3 октября
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Виновнику грозит штрафВиновнику грозит штрафФото: "КП" Архив
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После аварии удалось полностью восстановить газоснабжение в центре города. Авария произошла из-за строительных работ – рабочие зацепили подземную трубу.

Из-за этого без газа остались больше 20 улиц – около 162 многоквартирных домов.

- Восстановлением занимались сотрудники управляющей компании совместно с «Севастопольгазом», - рассказали в пресс-службе правительства города.

После аварии врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пригрозил подрядчику штрафными санкциями, а чиновнику, который курирует этот объект, проверку.

ВАЖНО

Телефон аварийной службы «Севастопольгаз» - 104.

ИСТОЧНИК KP.RU

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