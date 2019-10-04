2019-10-04T16:53:36+03:00
Общество

В ответ на западные санкции в Севастополе сожгли элитные сыры из Франции

Продукция запрещена к ввозу в Россию
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора КрымаФото: пресс-служба Россельхознадзора Крыма
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В Севастополе провели очередную проверку на наличие опасных продуктов. Сотрудники Роспотребнадзора на одном из рынков города нашли иностранные сыры.

На прилавке лежали «Бри», «Дорблю» и «Камамдбер» общим весом 7 килограммов. Их привезли из Франции и Германии.

- Из-за того, что продукция запрещена к ввозу в Россию, то сыры забрали у продавцов и уничтожили, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно в Симферополе сожгли "элитные" сыры. На продукции не было маркировки и не указан срок годности. Сотрудники ведомства тоже засомневались в качестве продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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