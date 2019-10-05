Украина посчитала граждан, пересекающих границу с Крымом

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-05T14:09:39+03:00

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Украина подсчитала, сколько граждан пересекает границу с Крымом. Называет ее незалежная, правда, административной - по-прежнему отказываясь признавать российский статус полуострова.

По данным соседней страны, границу в обе стороны в трех контрольных пунктах пропуска («Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» - соответствуют российским «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп») пересекли за 9 месяцев 2019 года чуть более 2 миллионов граждан.

- Это на уровне прошлого года, - говорится в сообщении Азово-Чорноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

При этом незалежная уверяет, что на 1% увеличился поток граждан в сторону Украины, а в целом число пересекающих границу по сравнению с 2015 годом якобы снизилось на 16% (примерно 400 тысяч человек).

В Крыму же неоднократно заявляли о непрерывном росте туристического потока из Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU