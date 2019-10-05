Как Печкин: Феодосийские почтальоны теперь будут ездить на велосипедах

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-05T14:19:02+03:00

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Феодосийских почтальонов пересадили на велосипеды. 120 новых транспортных средств получили сотрудники почтамта, которые обслуживают отдаленные районы, где преобладают частные дома.

Всего в Феодосийском почтамте работают 160 человек. Те 40, которые остались без «двухколесных друзей», работают в районах с многоэтажками, где необходимости в велосипеде нет, объяснил руководитель предприятия Анатолий Диденко.

Фото: администрация Феодосии

- Эти велосипеды мы заказывали специально, их дорабатывали и делали под наши требования – корзины для корреспонденции, багажник, добавлены катафоры, - рассказала директор госпредприятия «Почта Крыма» Елена Принь. - Даже покрашены они в цвета «Почты Крыма».

Как сообщала КП-Крым, всего для крымских почтальонов закупили 300 велосипедов. Кроме Феодосийского почтамта, двухколесные транспортные средства получат почтальоны из Евпатории, Севастополя, Красногвардейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU