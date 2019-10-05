2019-10-05T14:19:02+03:00
Общество

Как Печкин: Феодосийские почтальоны теперь будут ездить на велосипедах

Транспорт получили сотрудники, обслуживающие отдаленные районы
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: администрация ФеодосииФото: администрация Феодосии
Изменить размер текста:

Феодосийских почтальонов пересадили на велосипеды. 120 новых транспортных средств получили сотрудники почтамта, которые обслуживают отдаленные районы, где преобладают частные дома.

Всего в Феодосийском почтамте работают 160 человек. Те 40, которые остались без «двухколесных друзей», работают в районах с многоэтажками, где необходимости в велосипеде нет, объяснил руководитель предприятия Анатолий Диденко.

Фото: администрация Феодосии

Фото: администрация Феодосии

- Эти велосипеды мы заказывали специально, их дорабатывали и делали под наши требования – корзины для корреспонденции, багажник, добавлены катафоры, - рассказала директор госпредприятия «Почта Крыма» Елена Принь. - Даже покрашены они в цвета «Почты Крыма».

Как сообщала КП-Крым, всего для крымских почтальонов закупили 300 велосипедов. Кроме Феодосийского почтамта, двухколесные транспортные средства получат почтальоны из Евпатории, Севастополя, Красногвардейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация Феодосии не хочет защищать краснокнижные растения, а придется
Украина посчитала граждан, пересекающих границу с Крымом
Росводресурсы: Крыму больше не нужна днепровская вода из Украины, переговоров не ведем
Освободившийся из тюрьмы разбойник обокрал кафе в Ялте
Студент превратил стену родного вуза в арт-объект
Погода в Крыму 5 октября: Грозы и сильный ветер
В Керчи завершился первый этап реставрации Митридатской лестницы
«Спасибо за понимание и поддержку»: Глава Джанкоя подал в отставку
На благо общества: В Симферополе сократили автобусные маршруты
В окресностях Севастополя появились горы из строительного мусора
В ответ на западные санкции в Севастополе сожгли элитные сыры из Франции
Трава под домом: Крымчанин спрятал в подвале 20 кустов конопли
Симферопольское водохранилище от мусора очищала звезда Comedy Woman
Узнать, как живут люди: В Крым прибыла международная делегация
В Симферополе снесут старый мост со стороны Николаевки
В Крыму в 5 раза стало больше случаев бешенства
На выходных Крым накроет дождями
Симферопольские власти решили легализовать 20 самостроев
Крымчанин застрелил старшего брата, который сделал ему замечание
В Севастополе удалось вернуть газ в дома горожан после аварии
Глава Бахчисарайского района подала в отставку
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы
К зиме в Крыму будет много больных людей
На трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы
Отопительный сезон в Крыму 2019: котельные Симферополя готовы и ждут
Обелиск Славы в Керчи обновят за 10 миллионов рублей