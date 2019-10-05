2019-10-05T16:51:58+03:00
Общество

Дату начала продаж билетов на поезда по Крымскому мосту объявят уже в октябре

Не позднее, чем за 45 дней до открытия железнодорожного сообщения
Анастасия ЖУКОВА
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Люди с нетерпением ждут начала движения поездов по Крымскому мостуЛюди с нетерпением ждут начала движения поездов по Крымскому мостуФото: Анастасия ЖУКОВА
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До конца октября станет известна дата, когда стартуют продажи билетов на поезда, которые пойдут по новой железной дороге через Крымский мост.

- В октябре определим дату продажи билетов. Минимально [продажа начнется] за 45 суток, - приводит ТАСС слова исполняющего обязанности гендиректора Крымской железной дороги Алексея Красоткина. - Больше возможно, меньше - нет.

Как сообщала КП-Крым, Росимущество закупило для Крымской железной дороги семь новых локомотивов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10, произведенных в Твери. Их уже доставили в Крым.

Кроме этого, для республики приобрели 166 вагонов. Среди них есть и плацкартные, и купейные, и даже двухэтажные.

Напомним, железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется запустить в конце декабря 2019 года. Легковые автомобили поехали через Керченский пролив уже в мае 2018 года, а грузовикам разрешили кататься с ветерком по мосту только осенью 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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