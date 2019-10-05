2019-10-05T19:56:46+03:00
Общество

В Симферополе парашютисты отметили прыжком грядущий переход на цифровое телевещание

Над крымской столицей развернули флаги 20 телеканалов [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе 5 октября прошла акция в честь перехода на цифровое вещание: парашютисты развернули в небе над крымской столицей флаги 20 федеральных телеканалов.

Пасмурная, дождливая погода не помешала спортсменам из клуба "Крым" все же совершить прыжки с парашютом.

05.10.2019. Воздушное шоу в Симферополе в честь перехода на цифровое телевещание.Видео: РИА Новости Крым

Акцию провели на территории аэропорта "Заводское".

Напомним, Республика Крым переходит на цифровое телевещание 14 октября. Все каналы аналогового вещания в этот день перестанут работать.

Ранее власти обещали перевести полуостров на "цифру" 3 июня этого года, однако не вышло, и дату старта перенесли на несколько месяцев.

Чиновники заявляют, что после перевода на цифровое телевещание пользователи получат более устойчивый к помехам сигнал, лучшее качество изображения и звука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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