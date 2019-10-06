Будут на связи: В Крыму подключат к интернету более 300 школ, ФАПов и полицейских участков

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-06T09:37:36+03:00

Первый социальный объект получит госбюджетный интернет уже в октябре этого года

Изменить размер текста: A A

Более 300 различных социальных объектов подключать к скоростному интернету в течение ближайших трех лет. Государство обеспечит выходом в сеть детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы, больницы и опорные пункты полиции.

- К высокоскоростному интернету будет подключено 315 социально значимых объектов. До конца этого года — 82 объекта, рассказал РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов. - Первый объект ФАП мы уже подключим в середине октября.

Интернет соцобъекты получат за государственный счет, однако пока не сообщается, сколько планируется потратить на эти цели бюджетных средств.

На полуострове активно развивают мобильную связь и увеличивают интернет-покрытие. Как сообщала КП-Крым, с 1 октября связь на Крымском мосту и федеральной трассе "Таврида" стала более устойчивой. Так, мост через Керченский пролив практически на 100% теперь покрыт 3G-интернетом. А на трассе "Таврида" вскоре построят 12 новых базовых станций.

ИСТОЧНИК KP.RU