2019-10-06T12:34:20+03:00
Общество

Стало известно, когда строители приступят к внутренней отделке Соборной мечети Крыма

К зданию подвели газ и завершили черновые работы [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Руслан Бальбек / FacebookФото: Руслан Бальбек / Facebook
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Строящаяся Соборная мечеть Крыма теперь газифицирована. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Он отметил, что коммунальщики проявили "чуткость и внимание" во время создания сети газоснабжения культового здания.

- Котельная уже год как готова, ожидаем непосредственно подключение к сети, -написал он на своей странице в Facebook. - Без сомнения, крымские газовики выполнили свои обязательства и с заботой отнеслись к важной для верующих мусульман стройке.

По словам Бальбека, гостевой и административный корпуса мечети сейчас готовы на 85%. Практически завершено строительство подвала, где расположится комната для омовения.

Фото: Руслан Бальбек / Facebook

Фото: Руслан Бальбек / Facebook

Рабочие закончили проводить черновые отделочные работы внутри мечети, а чистовая отделка начнется примерно с 10 октября - когда в Симферополь приедут первые 30 контейнеров со стройматериалами.

Как сообщала КП-Крым, Соборная мечеть Крыма строится на выезде из Симферополя в сторону Ялты. Она будет самой большой в Крыму и сможет вместить почти три тысячи молящихся внутри основного здания, еще 800 человек смогут разместиться во внутреннем дворе.

На открытие Соборной мечети президент РФ Владимир Путин пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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