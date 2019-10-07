За слова надо отвечать: Жителя Севастополя за пост в соцсети оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-07T08:41:12+03:00

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Сотрудники полиции Севастополя привлекли в ответственности автора поста в одном из популярных городских пабликов. На публикацию в социальной сети обратили внимание в Центре противодействия экстремизму УМВД России по г. Севастополю.

- Текст направили на исследование, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - По заключению экспертов он содержал лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по национальному признаку.

Автором оказался 33-летний местный житель. Молодой мужчина не стал отрицать своего поступка. Он признался, что нисколько не задумывался о том, что нарушает закон, когда писал оскорбительный пост.

Севастопольские полицейские на молодого человека завели административное дело «за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По статье 20.3.1 КоАП РФ его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU