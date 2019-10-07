2019-10-07T13:22:32+03:00
Происшествия

В Керчь вернулись не все пострадавшие при взрыве в политехническом колледже

Одна из девушек до сих пор на реабилитации
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: Facebook Сергея БороздинаФото: Facebook Сергея Бороздина
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После трагедии в Керченском политехническом колледже в город вернулись не все пострадавшие. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и реабилитацию.

- Это все мы держим на контроле. Те ребята, которые вернулись в город, периодически выезжают на лечение или консультацию к врачам. Мы с ними держим связь – это и глава Крыма Сергей Аксенов, и Совмин и вице-премьер Крыма Алла Пашкунова, - рассказал экс-глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. В этот день студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбы в учебном заведении.

Погибли 20 человек, а больше 70 пострадали. Убийца покончил с собой в библиотеке колледжа.

После глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студенту Владиславу Рослякову, который в октябре прошлого года устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, помогли пройти в учреждение через запасной выход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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