Бороздин будет участвовать в конкурсе на должность главы Керчи
Бывший мэр Керчи Сергей Бороздин планирует принять участие в конкурсе на должность главы администрации. Он состоится в октябре.
Как отметил Бороздин, он уже пишет программу развития города на ближайшие пять лет. После этого он представит ее конкурсной комиссии.
- В ней несколько витков развития, - рассказал бывший глава города «КП-Крым».
Напомним, на прошлой неделе Бороздин досрочно сложил свои полномочия. Обязанности главы города будет выполнять его первый заместитель Сергей Шимко.
Известно, что конкурс на замещение главы города пройдет 29 октября, а прием документов - с 7 по 21 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU