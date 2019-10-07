2019-10-07T13:54:26+03:00
Политика

Бороздин будет участвовать в конкурсе на должность главы Керчи

Он уже составляет программу развития города
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Конкурс пройдет 29 октября. Фото: Facebook Сергея БороздинаКонкурс пройдет 29 октября. Фото: Facebook Сергея Бороздина
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Бывший мэр Керчи Сергей Бороздин планирует принять участие в конкурсе на должность главы администрации. Он состоится в октябре.

Как отметил Бороздин, он уже пишет программу развития города на ближайшие пять лет. После этого он представит ее конкурсной комиссии.

- В ней несколько витков развития, - рассказал бывший глава города «КП-Крым».

Напомним, на прошлой неделе Бороздин досрочно сложил свои полномочия. Обязанности главы города будет выполнять его первый заместитель Сергей Шимко.

Известно, что конкурс на замещение главы города пройдет 29 октября, а прием документов - с 7 по 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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