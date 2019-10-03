Сергей Бороздин досрочно покинул пост главы администрации Керчи

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-03T16:01:05+03:00

Он подал в отставку по собственному желанию

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В четверг, 3 октября, на сессии городского совета депутаты поддержали досрочную отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина.

Ранее он написал заявление по собственному желанию.

Обязанности главы города будет выполнять его первый заместитель Сергей Шимко.

Известно, что конкурс на замещение главы города пройдет 29 октября, а прием документов - с 7 по 21 октября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В отставку подала глава администрации Алушты Галина Огнева. Но позже она снова собирается побороться за эту должность – принять участие в конкурсе.

Также свои полномочия сложил и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он теперь будет работать в Совмине Крыма.

К ним присоединился и глава администрации Судака. Андрей Некрасов пока не решил будет ли он участвовать в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU