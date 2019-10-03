Андрей Некрасов больше не занимает должность главы администрации Судака

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-03T14:38:41+03:00

Он подал в отставку

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Городской совет Судака согласовал отставку главы администрации города Андрея Некрасова. Решение приняли в четверг, 3 октября.

Заявление Некрасов подал самостоятельно.

Его обязанности временно будет исполнять первый замглавы Алла Бобоустоева.

В пресс-службе администрации корреспонденту «КП-Крым» сказали, что не знают, будет ли Андрей Некрасов снова участвовать в конкурсе на должность главы города.

- У нас нет такой информации. Мы тоже ждем кандидатов и каких-то решений, - уточнили в пресс-службе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В отставку подала глава администрации Алушты Галина Огнева. Но позже она снова собирается побороться за эту должность – принять участие в конкурсе.

Также свои полномочия сложил и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он теперь будет работать в Совмине Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU