Андрей Некрасов больше не занимает должность главы администрации Судака
Городской совет Судака согласовал отставку главы администрации города Андрея Некрасова. Решение приняли в четверг, 3 октября.
Заявление Некрасов подал самостоятельно.
Его обязанности временно будет исполнять первый замглавы Алла Бобоустоева.
В пресс-службе администрации корреспонденту «КП-Крым» сказали, что не знают, будет ли Андрей Некрасов снова участвовать в конкурсе на должность главы города.
- У нас нет такой информации. Мы тоже ждем кандидатов и каких-то решений, - уточнили в пресс-службе.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В отставку подала глава администрации Алушты Галина Огнева. Но позже она снова собирается побороться за эту должность – принять участие в конкурсе.
Также свои полномочия сложил и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он теперь будет работать в Совмине Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU