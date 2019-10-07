В начале ноября начнут продавать билеты на поезда из Крыма в Россию

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-07T16:07:02+03:00

Запустить железнодорожное сообщение планируется в декабре 2019 года Фото: "КП" Архив

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По предварительным данным в начале ноября начнут продавать билеты на поезда из Крыма на материковую часть России. Об этом сообщил депутат Госсовета РК Леонид Бабашов.

- Билеты на железнодорожные поезда из Крыма на материк начнут продавать в начале ноября. Важно - данные предварительные, - написал он на своей странице в соцсети.

Кстати, на полуостров доставили поезда, на которые пассажиров будут перевозить по мосту через Керченский пролив. Это тепловозы и электровозы.

Помимо этого, для республики приобрели 166 вагонов различного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные.

ИСТОЧНИК KP.RU