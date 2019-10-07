2019-10-07T16:02:55+03:00
Общество

В Крыму ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится до -3 градусов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Одевайтесь теплееОдевайтесь теплееФото: "КП" Архив
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Ночью и утром 9 октября в предгорных и степных районах Крыма ожидаются заморозки. На поверхности почты и в воздухе будет до минус 3 градусов.

- "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" прогнозирует ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 3 градусов, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма

Напомним, крымские синоптики рассказали, когда в Крыму закончатся дожди и начнет тепло. Примерно со середины недели осадки должны прекратиться, а температура воздуха достигнет 20 градусов со знаком «плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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