В Крыму ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-07T16:02:55+03:00

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Ночью и утром 9 октября в предгорных и степных районах Крыма ожидаются заморозки. На поверхности почты и в воздухе будет до минус 3 градусов.

- "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" прогнозирует ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 3 градусов, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма

Напомним, крымские синоптики рассказали, когда в Крыму закончатся дожди и начнет тепло. Примерно со середины недели осадки должны прекратиться, а температура воздуха достигнет 20 градусов со знаком «плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU