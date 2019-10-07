В Ялте назначили нового замглавы администрации
На внеочередной сессии горсовета назначили нового заместителя главы администрации Ялты. Им стал Дмитрий Карнаух.
Как рассказал исполняющий обязанности главы города Иван Имгрунт, его кандидатуру согласовали с главой Крыма и председателем правительства республики.
- Новый заместитель будет курировать вопросы торговли и ряд других направлений, - отметил Имгрунт.
Более подробно о его задачах станет известно после утверждения новой структуры и штатного расписания администрации Ялты.
Напомним, ранее подал в отставку глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Стало известно, что он переходит работать в правительство Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU