2019-10-07T16:08:52+03:00
Политика

В Ялте назначили нового замглавы администрации

Кандидатуру согласовали с Сергеем Аксеновым
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Им стал Дмитрий Карнаух (слева). Фото: FacebookИм стал Дмитрий Карнаух (слева). Фото: Facebook
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На внеочередной сессии горсовета назначили нового заместителя главы администрации Ялты. Им стал Дмитрий Карнаух.

Как рассказал исполняющий обязанности главы города Иван Имгрунт, его кандидатуру согласовали с главой Крыма и председателем правительства республики.

- Новый заместитель будет курировать вопросы торговли и ряд других направлений, - отметил Имгрунт.

Более подробно о его задачах станет известно после утверждения новой структуры и штатного расписания администрации Ялты.

Напомним, ранее подал в отставку глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Стало известно, что он переходит работать в правительство Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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