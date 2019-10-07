На учение в море вышли 10 кораблей из Севастополя
Более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море, на учение, которое продлится до 11 октября.
- Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Эссен», подлодки «Колпино», малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец», а также судов обеспечения выполняет задачи в морских полигонах боевой подготовки, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
Моряки-черноморцы оттачивают свои навыки по экстренной подготовке кораблей к бою и походу, переходу на полигоны, охране и обороне кораблей на незащищенном рейде.
Экипажи учатся обнаруживать и «уничтожать» «вражеские» подлодки. В свою очередь морякам-подводникам предстоит скрытно атаковать надводные и наземные цели, уходить от торпед и бомб «противника».
ИСТОЧНИК KP.RU