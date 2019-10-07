В Крыму призывников научат вождению и сделают специалистами по подводной связи
Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил план обучения крымских призывников по военным специальностям. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.
- Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на территории Республики Крым и подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2019/2020 учебном году, - указано в документе.
Всего призывники будут обучаться по двум военным специальностям. Это водитель категории С и специалист подземной и подводной связи.
Напомним, более двух тысяч человек начали службу на кораблях и в составе береговых частей Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU