2019-10-07T17:12:57+03:00
Политика

В Крыму призывников научат вождению и сделают специалистами по подводной связи

План обучения уже утвержден
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Распоряжение опубликовано на портале правительстваРаспоряжение опубликовано на портале правительства
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Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил план обучения крымских призывников по военным специальностям. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.

- Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на территории Республики Крым и подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2019/2020 учебном году, - указано в документе.

Всего призывники будут обучаться по двум военным специальностям. Это водитель категории С и специалист подземной и подводной связи.

Напомним, более двух тысяч человек начали службу на кораблях и в составе береговых частей Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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