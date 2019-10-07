С начала года Крымская железная дорога перевезла почти 3 миллиона пассажиров
С начала года услугами железной дороги в Крыму воспользовались 2,7 миллиона пассажиров. Это на 14 процентов выше уровня 2018 года.
Например, в сентябре перевезли 312 тысяч человек. Это на 51 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме этого, крымские предприятия с января по сентябрь воспользовались услугой предприятия, погрузив больше 1 тысячи тонн материалов.
- Сейчас продолжается подготовка зданий и сооружений к обслуживанию пассажиров после открытия железнодорожного сообщения через Крымский мост. В этом задействовано 9 подразделений Крымской железной дороги, - уточнили в пресс-службе предприятия.
Кстати, в республику уже прибыло 7 тепловозов (приписка Джанкой) и 3 электровоза (приписка Симферополь).
ИСТОЧНИК KP.RU