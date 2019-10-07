2019-10-07T18:20:34+03:00
Общество

С начала года Крымская железная дорога перевезла почти 3 миллиона пассажиров

Это на 14 процентов больше, чем в прошлом году
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На предприятии активно готовятся к запуску поездов по Крымском мостуНа предприятии активно готовятся к запуску поездов по Крымском мостуФото: "КП" Архив
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С начала года услугами железной дороги в Крыму воспользовались 2,7 миллиона пассажиров. Это на 14 процентов выше уровня 2018 года.

Например, в сентябре перевезли 312 тысяч человек. Это на 51 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме этого, крымские предприятия с января по сентябрь воспользовались услугой предприятия, погрузив больше 1 тысячи тонн материалов.

- Сейчас продолжается подготовка зданий и сооружений к обслуживанию пассажиров после открытия железнодорожного сообщения через Крымский мост. В этом задействовано 9 подразделений Крымской железной дороги, - уточнили в пресс-службе предприятия.

Кстати, в республику уже прибыло 7 тепловозов (приписка Джанкой) и 3 электровоза (приписка Симферополь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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