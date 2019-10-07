В Симферополе и Севастополе 8 октября частично отключат свет
8 октября, во вторник в столице Республики Крым частично прекратят подачу электроэнергии на 22 улицы и переулка.
В Севастополе масштабы скромнее - в зону "отключки" попадет 5 улиц.
Перебои с электричеством в этих городах возникнут с 8.00 до 17.00.
Где не будет света в Севастополе:
ул. Кулакова, 38,41-55,46,56-60,64-А,64;
ул. Адмирала Октябрьского, 8-12;
ул. Бутакова, 6;
ул. Очаковцев, 24,34,46;
ул. Новороссийская, 39,40,43-А,50.
Где в Симферополе отключат свет:
ул. Козлова, 24, 27-37, 34, 34а, 41, 42-58 (чет);
ул. Тарвацкого, 1/8-15 (нечет), 2/6, 4-12 (чет);
ул. Тамбовская, 1-12а;
ул. Клары Цеткин, 4-36;
пер. Козлова, 1-17, 19-23 (нечет), 28-39 (чет);
ул. Бахчисарайская, 3;
ул. Красноармейская, 104-114 (чет), 117-135 (нечет);
ул. Караимская, 52;
ул. Войкова, 2а, -14а (чет), 3-5 (нечет);
ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;
ул. Лихого, 1-7 (нечет);
ул. Севастопольская, 31, 66;
ул. Парковая, 2, 1-7 (нечет);
пер. Парковый, 1-4;
ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51 (нечет);
ул. Бульварная, 2-4/5 (чет), 1/66;
ул. Батурина, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
ул. Поповкина, 3;
ул. Балаклавская, поз. ГП-2;
ул. Беспалова, 13-19;
пер. Ломоносова, 14/16;
ул. Первомайская, 6-8 (чет), 1-9 (нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU