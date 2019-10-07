2019-10-07T19:23:34+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 8 октября частично отключат свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день. Фото: архив "КП"Света не будет целый день. Фото: архив "КП"
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8 октября, во вторник в столице Республики Крым частично прекратят подачу электроэнергии на 22 улицы и переулка.

В Севастополе масштабы скромнее - в зону "отключки" попадет 5 улиц.

Перебои с электричеством в этих городах возникнут с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Севастополе:

ул. Кулакова, 38,41-55,46,56-60,64-А,64;

ул. Адмирала Октябрьского, 8-12;

ул. Бутакова, 6;

ул. Очаковцев, 24,34,46;

ул. Новороссийская, 39,40,43-А,50.

Где в Симферополе отключат свет:

ул. Козлова, 24, 27-37, 34, 34а, 41, 42-58 (чет);

ул. Тарвацкого, 1/8-15 (нечет), 2/6, 4-12 (чет);

ул. Тамбовская, 1-12а;

ул. Клары Цеткин, 4-36;

пер. Козлова, 1-17, 19-23 (нечет), 28-39 (чет);

ул. Бахчисарайская, 3;

ул. Красноармейская, 104-114 (чет), 117-135 (нечет);

ул. Караимская, 52;

ул. Войкова, 2а, -14а (чет), 3-5 (нечет);

ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;

ул. Лихого, 1-7 (нечет);

ул. Севастопольская, 31, 66;

ул. Парковая, 2, 1-7 (нечет);

пер. Парковый, 1-4;

ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51 (нечет);

ул. Бульварная, 2-4/5 (чет), 1/66;

ул. Батурина, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Поповкина, 3;

ул. Балаклавская, поз. ГП-2;

ул. Беспалова, 13-19;

пер. Ломоносова, 14/16;

ул. Первомайская, 6-8 (чет), 1-9 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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