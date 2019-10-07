В Севастополя при ремонте подпорных стен и лестниц допускают грубые ошибки

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-07T19:51:04+03:00

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Город-герой Севастополь расположен в гористой местности, поэтому при строительстве и ремонте различных капитальных сооружений необходимо отдавать должное дренажным системам, но на практике об устройстве ливневок забывают.

- Качество капитального ремонта подпорной стены на улице Советской, 42, примыкающей к зданию школы № 3, вызвало вопросы у руководства Севастополя, - сообщает ForPost.

В проекте, который подготовили специалисты, почему-то нет и речи об устройстве дренажной системы. А значит подпорную стену в скором разрушат дождевые потоки, которым просто некуда деваться. Пройдет немного времени и стены начнут вздуваться, а плитка отваливаться.

Городские же чиновники доложили, что работы на капитальном объекте выполнены на 60 процентов и сейчас идет ремонт отдельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU