Житель Севастополя мошенничал в соцсети

СЕГОДНЯ 20:29 2019-10-07T20:33:58+03:00

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В Севастополе на скамью подсудимых сядет молодой парень, который брал деньги за помощь при трудоустройстве на морские суда, но свои обещания не сдерживал.

- 23-летний мужчина обвиняется в совершении трех преступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Его будут судить за мошенничество. Молодой человек нашел в «Вконтакте» трех безработных моряков и пообещал им подобрать вариант ухода в рейс, представляясь сотрудником крюинговой компании (предприятие, занимающиеся подбором экипажей. – От авт.).

Обманутые мужчины предоставили ему документы для оформления Шенгенской визы и деньги за услуги. Всего таким образом молодой мужчина заработал около 25 тысяч рублей.

Когда его изобличили, то он вернул деньги пострадавшим. Теперь жителя Севастополя ждет суд. По ч. 2 ст. 159 УК РФ ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU