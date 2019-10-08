Сильный ливень затопил центр Севастополя

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-08T10:01:13+03:00

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В социальных сетях появились фотографии «наводнения» в Арт-бухте. Скорее всего, такое количество воды скопилось из-за сильного дождя, а ливневки просто не выдержали потока.

- Даже не удивляюсь! Банально: никому нет дела, - возмущаются подписчики в соцсети.

- «Ливневки» рулят, - комментируют подписчики.

Последний раз город "затопило" в июле 2019 года. Фото: социальные сети

Напомним, 7 июля Севастополь затопило из-за сильного ливня. Машины плавали как лодки, а люди ходили по пояс в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU