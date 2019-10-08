Сильный ливень затопил центр Севастополя
Машины буквально «утонули» в воде [фото]
Машины практически утонули в воде. Фото: социальные сети
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В социальных сетях появились фотографии «наводнения» в Арт-бухте. Скорее всего, такое количество воды скопилось из-за сильного дождя, а ливневки просто не выдержали потока.
- Даже не удивляюсь! Банально: никому нет дела, - возмущаются подписчики в соцсети.
- «Ливневки» рулят, - комментируют подписчики.
Последний раз город "затопило" в июле 2019 года. Фото: социальные сети
Напомним, 7 июля Севастополь затопило из-за сильного ливня. Машины плавали как лодки, а люди ходили по пояс в воде.
ИСТОЧНИК KP.RU