2019-10-08T15:44:45+03:00
Дом. Семья

Заблудившуюся в крымском лесу обезьяну будут ловить лесники

Ее уже готовы принять в местном зоопарке
Анастасия ЖУКОВА
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Лесники попробуют поймать обезьяну, которую встретили туристы в Большом каньоне Крыма.

Предположительно, путешественникам попался лангур - обезьянка семейства мартышковые, обитает в Индии. Там питается, в основном, листвой, а вот ее в крымском лесу скоро не станет.

- Сейчас я дам команду лесникам, чтобы они обратили внимание. Если они ее встретят, то попробуют как-то приручить и поймать. Практики по отлову обезьян в крымских лесах у нас нет, но, я думаю, она ручная, людей не боится, и это получится сделать. Не думаю, что обезьяна найдет в наших лесах большой запас еды, - сказал Крымскому информационному агентству начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Владимир Капитонов.

Если обезьянку поймают, то передадут в бахчисарайский парк «Крым в миниатюре». Там уже готовы ее принять. В свою очередь в пресс-службе парка заверили, что их обезьяны все на месте: никто не убегал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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