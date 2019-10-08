2019-10-08T16:47:07+03:00
Общество

Некоторые города Крыма не смогут перейти на цифровое вещание

Все дело в их расположении
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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С полным списком можно ознакомиться на сайте министерстваС полным списком можно ознакомиться на сайте министерстваФото: Олег АДАМОВИЧ
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Минсвязи Крыма опубликовало список населенных пунктов, которые не смогут перейти на цифровое вещание. Это связано с тем, что они находятся вне зоны охвата сети.

Цифрового сигнала не будет в Белогорском (28 населенных пунктов), в Бахчисарайском (18), в Ленинском (9), в Кировском районах (3).

Также не смогу перейти на цифровое вещание 5 населенных пунктов в Алуште, Симферопольском районе и Судаке. И еще по два в Ялте и Раздольненском районе, Сакском и Джанкойском районах.

Напомним, Крым, вместе с другими регионами Российской Федерации, перейдет на цифровое наземное телевидение с 14 октября этого года. Для того, чтобы все крымчане имели возможность доступа к цифровому вещанию, в бюджет республики было заложено порядка 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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