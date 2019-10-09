2019-10-09T11:37:07+03:00
Происшествия

Решил попасть без очереди: В Симферополе Мерседес снес изгородь и влетел в окно банка

ДТП случилось в центре города
Галина КОВАЛЕНКО
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Иномарка снесла заграждение и влетела в здание банка.Иномарка снесла заграждение и влетела в здание банка.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Рано утром на перекрестке улицы Севастопольской и Кирова возле здания ЦУМа иномарка слетела с дороги. Мерседес подчистую снес придорожную изгородь, ткнулся носом в окно Генбанка.

Машина повредила пандус и воткнулась в стену. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Машина повредила пандус и воткнулась в стену.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Затем машину отбросило к входу в банк, где она сломала пандусы.

Окно здания пострадало при ДТП. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Окно здания пострадало при ДТП.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Охранник говорит, что если бы забор не смягчил удар, то внедорожник влетел бы в зал, - рассказали КП-Крым сотрудники Генбанк. – Стекло в окне пробито насквозь - вот залатали картоном со скотчем и работаем. Сейчас должны мастера прийти и все исправить.

Появилась работа и у плиточников, потому что раскрошена часть кафеля на крыльце.

Дворник посыпал песком жидкость, которая вылилась из разбитой машины. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Дворник посыпал песком жидкость, которая вылилась из разбитой машины.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пожилому дворнику пришлось убирать последствия ДТП - присыпать песком, все что вылилось из разбитой машины на ступеньки.

Жители близлежащих домов сообщают в соцсети, что их разбудил непонятный громкий "бабах" в самом начале 5 утра. В 7.00 новенький Мерседес, который просто не вошел в поворот, уже увезли на эвакуаторе.

Шутники же использовали случай проявить чувство юмора: - В банк очередь занял. Увидел по новостям, что процент ипотеки хотят понизить. Вот и решил заехать в Генбанк без очереди.

Здание ЦУМа не первый раз становится «жертвой» ДТП: в прошлом году в его ворота врезалась белая БМВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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