«Черноморнефтегаз» увеличит объемы добычи газа до двух миллиардов кубометров
В Крыму разработали программу развития для предприятия «Черноморнефтегаз». Планируется, что годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров.
А в 2035 году – до двух миллиардов.
- Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие 5 – 7 лет, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, на шельфе Крыма Россия планирует добывать газ. Об этом рассказал глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак.
ИСТОЧНИК KP.RU