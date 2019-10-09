«Черноморнефтегаз» увеличит объемы добычи газа до двух миллиардов кубометров

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-09T12:14:41+03:00

Для этого в республике разработана специальная программа

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В Крыму разработали программу развития для предприятия «Черноморнефтегаз». Планируется, что годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров.

А в 2035 году – до двух миллиардов.

- Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие 5 – 7 лет, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, на шельфе Крыма Россия планирует добывать газ. Об этом рассказал глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак.

ИСТОЧНИК KP.RU