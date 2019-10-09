В Крыму 10 октября прогнозируют заморозки

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-09T15:18:06+03:00

На поверхности почвы будет до -3 градусов

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Ночью и утром 10 октября в Крыму прогнозируют заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы будет достигать минус 3 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

При этом температура морской воды не сильно изменится:

В Черном море: в Феодосии 18°, Алуште 18°, Ялте 19°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 18°, Евпатории 16°, Черноморском 16°, в Керченском проливе 16°, в Азовском море 16°.

Кстати, по словам синоптиков в Крыму 9 октября произошло радиационное выхолаживание – температура воздуха снизилась до +1...+6 градусов тепла. Этому поспособствовал отрог Азорского антициклона.

ИСТОЧНИК KP.RU