В Крыму 10 октября прогнозируют заморозки
Ночью и утром 10 октября в Крыму прогнозируют заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы будет достигать минус 3 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
При этом температура морской воды не сильно изменится:
В Черном море: в Феодосии 18°, Алуште 18°, Ялте 19°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 18°, Евпатории 16°, Черноморском 16°, в Керченском проливе 16°, в Азовском море 16°.
Кстати, по словам синоптиков в Крыму 9 октября произошло радиационное выхолаживание – температура воздуха снизилась до +1...+6 градусов тепла. Этому поспособствовал отрог Азорского антициклона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»