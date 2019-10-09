Морские волны выбросили труп на берег курортной Николаевки
Сегодня на побережье крымского курортного поселка Николаевка был обнаружен труп мужчины.
По данным источника КП-Крым в правоохранительных органах республики, смерть мужчины не насильственная. Личность погибшего уже установлена.
Заметим, что согласно практике, на место обнаружения трупа всегда выезжает следственная группа, которая и занимается проверкой случившегося.
Поэтому точные данные по факту трагедии в Николаевке следователи Крыма предоставят в ближайшее время.
Напомним, летом в Николаевке на одном из пляжей нашли тело мужчины с гирей, привязанной к ногам. Следователи установили, что смерть была насильственной.
ИСТОЧНИК KP.RU