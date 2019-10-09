Морские волны выбросили труп на берег курортной Николаевки

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-09T18:14:04+03:00

За последние полгода это не первый подобный случай в поселке

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Сегодня на побережье крымского курортного поселка Николаевка был обнаружен труп мужчины.

По данным источника КП-Крым в правоохранительных органах республики, смерть мужчины не насильственная. Личность погибшего уже установлена.

Заметим, что согласно практике, на место обнаружения трупа всегда выезжает следственная группа, которая и занимается проверкой случившегося.

Поэтому точные данные по факту трагедии в Николаевке следователи Крыма предоставят в ближайшее время.

Напомним, летом в Николаевке на одном из пляжей нашли тело мужчины с гирей, привязанной к ногам. Следователи установили, что смерть была насильственной.

ИСТОЧНИК KP.RU