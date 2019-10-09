В СИЗО мэр Евпатории добился лучших спортивных результатов

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-09T18:34:38+03:00

Каждый день Андрея Филонова за решеткой расписан по часам

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Мэр Евпатории Андрей Филонов, который уже шесть месяцев находится в симферопольском СИЗО, смог улучшить свою физическую форму благодаря тюремному графику.

В интервью КП-Крым Филонов рассказал, что в СИЗО у него есть время для прогулки, во время которой он каждый день тренируется.

- Правда, приходится поддерживать свою форму исключительно своим весом. Тренажеров тут нет, - рассказал «железный мэр».

По его словам, за шесть месяцев ни одной тренировки пропущено не было.

- Более того, сегодня я нахожусь в лучшей спортивной форме, чем когда я сюда попал. Хотя большинство, попадая в эти условия, теряют не только форму, но и здоровье, - отметил Филонов.

День у iron-мэра, по его признанию, расписан блоками по 2 часа каждый.

- Я читаю, пишу, иду на тренировку, потом прием пищи, сон, вторая тренировка (уже в камере), стирка, уборка, шашки, шахматы.

Полное интервью Андрея Филонова для КП-Крым читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU