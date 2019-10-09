В СИЗО мэр Евпатории добился лучших спортивных результатов
Мэр Евпатории Андрей Филонов, который уже шесть месяцев находится в симферопольском СИЗО, смог улучшить свою физическую форму благодаря тюремному графику.
В интервью КП-Крым Филонов рассказал, что в СИЗО у него есть время для прогулки, во время которой он каждый день тренируется.
- Правда, приходится поддерживать свою форму исключительно своим весом. Тренажеров тут нет, - рассказал «железный мэр».
По его словам, за шесть месяцев ни одной тренировки пропущено не было.
- Более того, сегодня я нахожусь в лучшей спортивной форме, чем когда я сюда попал. Хотя большинство, попадая в эти условия, теряют не только форму, но и здоровье, - отметил Филонов.
День у iron-мэра, по его признанию, расписан блоками по 2 часа каждый.
- Я читаю, пишу, иду на тренировку, потом прием пищи, сон, вторая тренировка (уже в камере), стирка, уборка, шашки, шахматы.
Полное интервью Андрея Филонова для КП-Крым читайте по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Арест мэра Евпатории Андрея Филонова»