Арестованный мэр Евпатории дал свое первое интервью из СИЗО «Комсомолке»

Андрей Филонов – железный мэр Евпатории – уже полгода находится в симферопольском сизо. Туда его отправили в начале апреля на время следствия, которое пытается разобраться: причастен ли Филонов к земельным махинациям и превышению должностных полномочий.

О привилегиях перед сокамерниками, свиданиях с женой и угасающей народной любви КП-Крым поговорила с одним из самых ярких чиновников, а теперь еще и сидельцев полуострова.

Арест Филонова. Скриншот с оперативного видео ФСБ

- Андрей Владимирович, что тяжелее всего дается за решеткой?

- Как человеку деятельному и активному, тяжелее всего мне от бездеятельности! Конечно, сложно переношу разлуку с семьей, с детьми. Когда тебе 45, то дети воспринимаются совсем по-другому, чем в 23 года… Ценность каждого момента общения воспринимается более глубже.

- Редкие свидания с близкими помогают?

- Что вы?! За шесть месяцев, проведенных мною в сизо, следователь не нашел возможным разрешить хотя бы одно свидание даже с женой! Так что вижусь с родными только на судах по продлению меры пресечения... Один раз в два месяца!

- Ну а посылки за решетку? Родные ведь что-то вам передают?

- Все самое обычное: еда, вещи, детские рисунки… Это самые основные передачи в тюрьме.

- Как насчет друзей? Многих потеряли, оказавшись за решеткой?

- Нет. Близкие друзья проявили себя верными людьми. Лишь двое из тех, кого я считал своими друзьями, разочаровали меня своим малодушием. Мелковаты оказались человечки... Хотя их поведение я отношу больше на свой счет и на их жизненные обстоятельства.

Филонов с супругой на фестивале "Солнечный Остров - 2018"Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- А что с «новыми друзьями»? С кем делите камеру?

- Здесь совершено разные люди, с разными статьями и разным интеллектуальным уровнем. Единственное, что всех объединяет - они все младше меня (смеется, - ред.)

- Какие у вас еще перед ними «привилегии»?

- Абсолютно никаких. Я сижу в общей камере и на общих основаниях. Разница только в отношении работающего в сизо персонала. Есть жители Евпатории, которые держат меня в курсе ситуации в городе и последних городских новостей.

Андрей Филонов не теряет присутствия духаФото: Никита ПОЛЬКО

- Значит страха быть забытым евпаторийцами нет?

- Даже не думаю о таком! Меня больше занимает другое: когда я работал мэром, многие критиковали мой стиль управления и мою сетевую активность. Были те, кому не нравился мэр Филонов. Я тогда говорил, что рано или поздно уйду и у вас будет возможность посмотреть на «город без Филонова». Вот сейчас это и происходит...

Власть – это переходящая эстафетная палочка и бремя ответственности. Оценивать несущего это бремя надо в конце его пятилетний каденции по конкретным делам и его «лидерскому наследию», а не по принципу «нравится/не нравится». Время все расставит на свои места и покажет «ху из ху» (смеется, - ред.).

- Еще не думали снова взять на себя это «бремя»? Вернутся в политику после освобождения?

- Пока я об этом не думаю. А думаю над тем, как достойно пройти выпавшее на мою долю испытание, сохранив здоровье и себя для семьи.

Что касается политики… Я не политик, а профессиональный управленец. Просто в юности я намечтал, что обязательно стану мэром родного города. Поэтому осознанно пошел в сферу муниципального управления из сферы управления бизнес-проектами.

Но я не жалею о пройденном пути. Мы с командой заложили хороший фундамент для развития Евпатории. И если последующие управленцы не растеряют эти наработки, я буду считать, что свою миссию выполнил. Как в той песне поется: «Придут честолюбивые дублеры... дай Бог им лучше нашего сыграть!»

Сотрудники ФСБ заявились с обыском с самого утра. Скриншот с оперативного видео ФСБ

СПРАВКА КП

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали 3 апреля после обысков, прошедших в городской администрации, по месту жительства чиновника и еще по двум десяткам адресов. На градоначальника завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ).

В частности, его подозревают в незаконном изменении вида разрешенного использования 14 гектаров муниципальной земли, которую он передал коммерсантам в аренду по заниженной стоимости. Из-за этого бюджет потерял 35 миллионов рублей. Также, по версии следствия, Филонов бесплатно передал бизнесменам госимущества на 44 миллиона рублей.

Суда Филонов ожидает в СИЗО. Если его признают виновным, то он может отправиться в тюрьму лет на 10.

Вменяемая следствием общая сумма ущерба, якобы нанесенная городской казне, составила около 80 миллионов рублей.

Горсовет Евпатории временно отстранил Андрея Филонова от должности и назначил исполняющего обязанности главы администрации.

Филонов несколько раз обжаловал избранную меру пресечения и просил изменить ее на домашний арест, однако суд неизменно оставлял его в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/711523" frameborder="0"></iframe> Филонов намерен бороться за свое доброе имя.Мэр Евпатории рассказал о том, как будет выстраивать свою защиту.Галина КОВАЛЕНКО

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