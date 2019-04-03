2019-04-03T19:08:35+03:00
Происшествия

Ущерб бюджету в 35 миллионов: Стало известно, за что задержали мэра Евпатории

ФСБ с утра проводит обыски в городской администрации и по месту жительства чиновника [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот с оперативного видео ФСБФото: скриншот с оперативного видео ФСБ
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В крымском управлении ФСБ рассказали, за что задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова.

Напомним, с самого утра силовики обыскивали мэрию курортного города, подведомственные предприятия, а также место жительства Филонова. Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Задержание мэра Евпатории Андрея Филонова: Как это было.Видео: УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю

- Установлено, что по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности города земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В результате обысков изъяты документы, а также предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Вскоре суд изберет Андрею Филонову меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

НЕ ХАЙПУЕМ, РАБОТАЕМ

Сам задержанный мэр уже заявил о своей готовности сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

- Уверен, что после дачи показаний и более подробного рассмотрения документов, многие вопросы, возникшие у следственной группы, прояснятся, или отпадут. Поэтому не "хайпуем", просто спокойно двигаемся, работаем. Это издержки производства, - сказал Филонов. - Если я виноват, готов нести ответственность, наравне с теми, кто, как выяснит следствие, будет виноват.

ХОТЕЛ СУДИТЬСЯ ЗА ДОЛЖНОСТЬ

Ранее Евпаторийский городской суд по иску прокуратуры обязал муниципалитет расторгнуть трудовой договор с Филоновым. Глава администрации заявил, что будет подавать апелляционную жалобу и оспаривать данное решение в судах всех инстанций. Мэр написал на своей странице в Facebook, что уверен в победе, так как "закон полностью на его стороне".

Филонов также подчеркнул, что судебное решение не означает его автоматического увольнения с занимаемой должности и был намерен в среду, 3 апреля, выйти на работу в обычном режиме.

Когда стало известно об этом решении, евпаторийские активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЯзаФилонова.

Как сообщалось, впервые имя Филонова связали с коррупцией осенью прошлого года, когда прокуратура подала представление в горсовет с требованием расторгнуть договор с Филоновым по недоверию, так как он назначил отца своей сожительницы на должность руководителя муниципального казенного учреждения, которое заведует материально-техническим обеспечением работы администрации, в том числе - служебными автомобилями.

ОФИЦИАЛЬНО

- Позиция правительства Республики Крым простая – неприкасаемых нет, - прокомментировал уголовное дело глава Крыма Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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