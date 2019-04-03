Мэра Евпатории Филонова задержали после обысков в администрации

Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков, которые провели сотрудники ФСБ по месту его жительства и работы. Эту информацию КП-Крым подтвердили собственные источники.

Напомним, в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дело ведет следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Если Филонова признают виновным, ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать управленческие должности.

Ранее, 2 апреля Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал муниципалитет расторгнуть трудовой договор с Филоновым. Причиной стало назначение отца сожительницы градоначальника на должность руководителя муниципального казенного учреждения, которое заведует материально-техническим обеспечением работы администрации, в том числе - служебными автомобилями.

Андрей Филонов заявил, что судебное решение необоснованно, и он будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Крым.

Он также подчеркнул, что судебное решение не означает его автоматического увольнения с занимаемой должности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Крыма Сергей Аксенов:

- Позиция правительства Республики Крым простая – неприкасаемых нет. Он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы. Уверен, правоохранители сделают объективные выводы по допросу Филонова и примут соответствующие решения.

СПРАВКА КП

Андрей Филонов - глава администрации Евпатории с 2014 года.

Уроженец Кемеровской области, живет в Евпатории с 1982 года. Получил три высших образования в сфере менеджмента, госуправления и банковского дела. Работал на высших управленческих должностях в различных предприятиях, в том числе - возглавлял крупную строительную компанию, был заместителем директора по развитию ООО «Курорт Донузлав».

Спортсмен, несколько лет был вице-президентом крымской ассоциации Айкидо, регулярно проводит в Евпатории забеги по городским улицам. Прошел триатлон Ironman – за сутки проплыл 3,86 км, затем проехал более 180 км на велосипеде и пробежал марафон (42 км). После этого получил прозвище «Железный мэр» или «IronMэр».

Мотоциклист, пережил серьезную аварию с множественными травмами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Обязан прояснить ситуацию": Глава Крыма прокомментировал уголовное дело и обыски у мэра Евпатории

Андрея Филонова обвиняют в превышении полномочий (подробнее)

ФСБ проводит обыски в администрации Евпатории, мэра обвиняют по уголовной статье

В отношении Филонова завели дело за превышение должностных полномочий (подробнее)

Суд постановил уволить "железного мэра" Евпатории Андрея Филонова

Чиновник обжалует это решение (подробнее)

"Чистой воды политика": Мэр Евпатории прокомментировал скандал вокруг своего "увольнения"

Прокуратура усмотрела в деятельности Андрея Филонова конфликт интересов (подробнее)